Газ в Европе подешевел до 400 долларов за тысячу кубометров
10 мая 202318:01
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июля 2021 года, сообщает РИА Новости.
Эксперты говорят, что падение цен происходит из-за высокого предложения сжиженного природного газа со стороны Вашингтона, а также теплой погоды и сильного ветра, повышающего генерацию электроэнергии.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на нефть и газ продолжится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru