Газ в Европе подешевел до 400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров впервые с середины июля 2021 года, сообщает РИА Новости.

Эксперты говорят, что падение цен происходит из-за высокого предложения сжиженного природного газа со стороны Вашингтона, а также теплой погоды и сильного ветра, повышающего генерацию электроэнергии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на нефть и газ продолжится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

