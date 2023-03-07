В Кремле заявили, что Россия не признает потолок цен на нефть и приняла необходимые меры

Как отметил представитель Кремля, с точки зрения Запада, лимит цен был «достаточно вольготно установлен».

«Они установили потолок, а с другой стороны вроде как и потолка нет, исходя из существующего уровня цен», — указал Песков.

По словам пресс-секретаря, Россия не признает подобные ограничения. Власти страны приняли собственные меры, чтобы эта система не наносила ущерб интересам РФ.

