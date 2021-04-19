В S&P оценили влияние санкций США на пополнение бюджета РФ
Международного рейтинговое агентство S&P оценило влияние санкций США на пополнение бюджета РФ, отметив, что ограничения не внесут существенных изменений. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно рейтинговому агентству, финансовые рынки РФ, несмотря на санкции, будут стабильны, однако возможность новых санкций может повлиять на суверенный рейтинг страны.
Ранее аналитики рейтингового агентства Moody's также оценили существенность американских санкций против РФ. По мнению специалистов Moody's, сужение возможностей для государственного долга увеличит зависимость РФ от внутреннего финансирования. Кроме того, аналитики считают, что стоимость финансирования может вырасти из-за продолжающегося сокращения иностранных инвесторов на первичном рынке ОФЗ.
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