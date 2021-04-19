Украина предложила ввести секторальные санкции для России

В МИДе Украины заявили, что предложили главам МИД Евросоюза подготовить пошаговый план для «сдерживания» России. В частности предлагается перейти от персональных санкций к секторальным. С соответствующим предложением выступил на заседании Совета министров иностранных дел ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем он и сообщил в своем Twitter.

«Проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», - написал глава украинского МИДа. На заседание Кулеба был приглашен представителем ЕС Жозепом Боррелем.

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