Аналитики оценили эффект от санкций США против российского госдолга
Санкции США в отношении государственного долга России ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности российского правительства, однако их последствия будут недостаточными. Об этом сообщается в обзоре аналитиков рейтингового агентства Moody's.
«Накопленные правительством финансовые резервы, низкие потребности в заимствованиях и усовершенствованный инструментарий политики позволят ему справиться с сиюминутным негативным эффектом», — цитируют документ «Ведомости».
Введенные Вашингтоном санкции против российского госдолга предусматривают запрет на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении для некоторых категорий иностранных инвесторов.
При этом, по данным Банка России, доля вложений нерезидентов в ОФЗ к 1 апреля 2021 года стала минимальной за пять лет, составив 19,7%.
Как отмечают в Moody's, сужение возможностей для государственного долга увеличит зависимость РФ от внутреннего финансирования. Кроме того, стоимость финансирования может вырасти из-за продолжающегося сокращения иностранных инвесторов на первичном рынке ОФЗ.
Аналитики также предупредили о сохранении пространства для ужесточения санкций несмотря на то, что ограничения США не затрагивают вторичный рынок госдолга РФ. По данным Moody's, подобные риски остаются одним из важных факторов кредитного портфеля России.
Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции в отношении России. Ограничения касаются ряда российских граждан и организаций, а также запрещают банкам США покупать госдолг напрямую у Центробанка и российского Минфина, напоминает Ura.ru.
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