Новым «Северным потоком-2» может стать газопровод в Китай

Эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказал о планах России после завершения строительств газопровода. 

«Газпром» планирует заключить соответствующий контракт с Китаем, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН.

«В западном направлении газопроводы «Газпром» не намерен строить, в этом направлении планируется строить завод по сжижению газа. Что касается трубопроводных проектов, предполагается подписать контракт с Китаем. Новую нитку «Газпром» хочет пустить по западносибирским месторождениям, через Монголию», - отметил он.

Джабаров: Украину ждут неминуемые потери после запуска «Северного потока-2»

«Северный поток – 2 не станет «иглой» для Евросоюза, а призван диверсифицировать поставки, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в НСН.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новрсти / Илья Питалев
ТЕГИ:КитайСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры