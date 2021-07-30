Новым «Северным потоком-2» может стать газопровод в Китай
Эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказал о планах России после завершения строительств газопровода.
«Газпром» планирует заключить соответствующий контракт с Китаем, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН.
«В западном направлении газопроводы «Газпром» не намерен строить, в этом направлении планируется строить завод по сжижению газа. Что касается трубопроводных проектов, предполагается подписать контракт с Китаем. Новую нитку «Газпром» хочет пустить по западносибирским месторождениям, через Монголию», - отметил он.
«Северный поток – 2 не станет «иглой» для Евросоюза, а призван диверсифицировать поставки, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в НСН.
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