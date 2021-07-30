Новым «Северным потоком-2» может стать газопровод в Китай

«Газпром» планирует заключить соответствующий контракт с Китаем, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН.

«В западном направлении газопроводы «Газпром» не намерен строить, в этом направлении планируется строить завод по сжижению газа. Что касается трубопроводных проектов, предполагается подписать контракт с Китаем. Новую нитку «Газпром» хочет пустить по западносибирским месторождениям, через Монголию», - отметил он.