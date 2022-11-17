В Совфеде призвали заморозить активы покинувших Россию бизнесменов

Активы крупных российских бизнесменов и глав госкорпораций, покинувших Россию после начала спецоперации, необходимо заморозить. С таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.

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Сенатор в четверг направит соответствующее письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Как отмечает Кутепов, на фоне действий по выявлению активов российских миллиардеров, предпринимаемых недружественными странами, и арестов такого имущества необходимо «рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года».

Глава комитета Совфеда считает, что меры по замораживанию активов должны коснуться владельцев крупных предприятий и руководителей госкорпораций, пишет Ura.ru. При этом средства следует перечислять на целевой счет для финансирования спецоперации и покрытия расходов госкомпаний, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, Кутепов предложил направить замороженные в России средства инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов на восстановление Крымского моста, коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях в зоне спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:БизнесСовет Федерации РФ
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