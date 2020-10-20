Госдума рассмотрит три варианта повышения пенсий работающим пенсионерам

Сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума рассмотрит 29 октября. Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливой России» — полагают, что документы должны быть объединены в один. Также предполагаемое повышение необходимо учесть при принятии бюджета на 2021 год, пишут “Известия”.

На эти цели может понадобиться от 184 млрд до 1,3 трлн рублей.