Госдума рассмотрит три варианта повышения пенсий работающим пенсионерам

Сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума рассмотрит 29 октября. Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливой России» — полагают, что документы должны быть объединены в один. Также предполагаемое повышение необходимо учесть при принятии бюджета на 2021 год, пишут “Известия”.

На эти цели может понадобиться от 184 млрд до 1,3 трлн рублей.

В России начали действовать новые правила получения пенсий

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о восстановлении индексации работающим пенсионерам, сообщает Ura.ru. Эту тему поднят лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

В России работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий с 2015 года. Это касается более 10 миллионов человек.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН признался, что был приятно удивлен, что президент прекрасно осведомлен о несправедливости по отношению к работающим пенсионерам.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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