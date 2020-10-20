Госдума рассмотрит три варианта повышения пенсий работающим пенсионерам
Сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума рассмотрит 29 октября. Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливой России» — полагают, что документы должны быть объединены в один. Также предполагаемое повышение необходимо учесть при принятии бюджета на 2021 год, пишут “Известия”.
На эти цели может понадобиться от 184 млрд до 1,3 трлн рублей.
Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о восстановлении индексации работающим пенсионерам, сообщает Ura.ru. Эту тему поднят лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
В России работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий с 2015 года. Это касается более 10 миллионов человек.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН признался, что был приятно удивлен, что президент прекрасно осведомлен о несправедливости по отношению к работающим пенсионерам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- СМИ: Власти исключили повторное введение нерабочих недель в России
- В Госдуме предложили снять запрет на ношение маски во время публичных мероприятий
- «Сбер» будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян
- Спрогнозированы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
- Госдума рассмотрит три варианта повышения пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru