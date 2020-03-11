В Союзе потребителей рассказали, как обвал рубля скажется на ценах

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН согласился с предположением о подорожании импортных товаров. В остальном рост цен сдерживается возможностями покупателей, отметил он.

«Поводов для повышения цен сейчас предостаточно. Я имею в виду всё, что связано с рублём, потому что даже по товарам российского производства обычно есть какие-то составляющие, которые так или иначе связаны с импортом. Но главное, что влияет сейчас на цены – это спрос, это возможности покупателей, а они, мягко говоря, не растут. Это самый главный сдерживающий фактор.

Что касается электроники, надо иметь в виду, что то те люди, которые её планировали покупать, прекрасно понимают, что цены наверняка пойдут вверх со временем, когда будут распроданы запасы торговых компаний. Сейчас, я думаю, спрос будет повышаться на те товары, которые у нас не имеют никакого импортозамещения. Соответственно, повышение спроса повлечёт повышение цен. Это что касается исключительно импортных товаров. Что касается отечественных, и прежде всего продовольствия, - не жду существенного повышения, хотя какой-то рост возможен в силу общего настроения поставщиков и торговых компаний. У них какие-то их расходы будут возрастать. Что касается цен на жильё, то, полагаю, что они сегодня определяются спросом, а спрос весьма ограниченный», - отметил эксперт.

Рубль обвалился в понедельник на открытии торгов в Лондоне. Курс евро достигал 86 рублей, курс доллара – 75 рублей. На открытии торгов Московской биржи во вторник основные валюты дорожали к рублю не столь сильно – до 72 рублей за доллар и 82 рублей за евро. Утром в среду биржевой курс доллара держится около 71,6 рубля, евро – у отметки в 81,2 рубля.

