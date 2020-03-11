В России предрекли подорожание бытовой техники и одежды
Падение курса рубля может привести к повышению цен на импортные товары. Речь идет о электронике, бытовой технике, фармацевтике, одежде и обуви. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мнения экспертов. Отмечается, что импортные товары могут подорожать в пределах от 10 до 35%. Цены на производимые внутри страны товары международных компаний повысятся примерно на 10%.
Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян заявил, что электроника может стать дороже на 20%, лекарства — на 10-15%, отмечает RT.
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует подорожание на треть детских товаров, а также обуви и одежды, передает Ura.ru. А стоимость импортной бытовой техники и электроники может вырасти от 20% до 35%.
Российская валюта вновь «хромает на обе ноги», пишет НСН. И вновь из-за цен на нефть, как ни пытались российские власти убедить в снижении зависимости рубля от рынка углеводородов. Курс Центробанка России на среду 81 рубль 86 копеек за евро – плюс сразу 6 рублей к предыдущему показателю и 72 рубля 02 копейки за доллар – «американец» подорожал на 4,5 рубля. Этому предшествовало падение цен на нефть в минувшие выходные ниже 35 долларов за баррель на фоне новостей о том, что участники группы стран ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Восстановление цен, по мнению главы российского Минэнерго Александра Новака, займет несколько месяцев.
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