В России предрекли подорожание бытовой техники и одежды

Падение курса рубля может привести к повышению цен на импортные товары. Речь идет о электронике, бытовой технике, фармацевтике, одежде и обуви. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мнения экспертов. Отмечается, что импортные товары могут подорожать в пределах от 10 до 35%. Цены на производимые внутри страны товары международных компаний повысятся примерно на 10%.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян заявил, что электроника может стать дороже на 20%, лекарства — на 10-15%, отмечает RT.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует подорожание на треть детских товаров, а также обуви и одежды, передает Ura.ru. А стоимость импортной бытовой техники и электроники может вырасти от 20% до 35%.