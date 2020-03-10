Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь ценники в сторону увеличения будут переписаны на автомобили и импортную технику, прогнозируют эксперты, опрошенные URA.RU. Вместе с тем, по их оценке, продукты питания и лекарства, скорее всего, сильно не прибавят в цене.
Подорожают, в частности, товары, цены на которые не подпадают под законодательное регулирование, а также вещи, в производстве которых присутствует импортная компонента. Например, даже отечественные автомобили производятся в России из иностранных запчастей.
Подорожают также в ближайшее время одежда, обувь и гаджеты. Хотя, рост цен на последние может быть и не таким долгосрочным – не более трех месяцев.
Что касается продовольствия, то в этом сегменте у нас произошло неплохое импортозамещене, поэтому за продукты беспокоиться точно не стоит, считает член-корреспондент РАН Евгений Попов.
Лекарства, в свою очередь, не должны дорожать, поскольку этот сегмент рынка в России регулируется законодательством. Правда, в первую очередь речь идёт о жизненно важных препаратах.
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