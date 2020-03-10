Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь ценники в сторону увеличения будут переписаны на автомобили и импортную технику, прогнозируют эксперты, опрошенные URA.RU. Вместе с тем, по их оценке, продукты питания и лекарства, скорее всего, сильно не прибавят в цене.

Подорожают, в частности, товары, цены на которые не подпадают под законодательное регулирование, а также вещи, в производстве которых присутствует импортная компонента. Например, даже отечественные автомобили производятся в России из иностранных запчастей.