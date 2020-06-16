В Союзе потребителей объяснили популярность дешевых товаров

Россияне стали больше покупать товаров низкого ценового сегмента и со скидками. Как пишет во вторник «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen, доля продаж товаров в низком ценовом сегменте в мае выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7%. Продажи товаров в премиальном ценовом сегменте, напротив, упали с 35,8% в среднем по году до 34,4%.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью НСН объяснил изменения предпочтений россиян.

«По данным Росстата, в апреле по сравнению с прошлым годом падение товарооборота в продовольствии составило 9%, в непродовольственных товарах – 37%, в услугах – 38%. Отчасти повлияла самоизоляция и закрытие магазинов, но самое главное – у людей стало меньше денег», - сказал эксперт.