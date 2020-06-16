В Союзе потребителей объяснили популярность дешевых товаров
Глава Союза потребителей России в интервью НСН объяснил изменения предпочтений россиян.
Россияне стали больше покупать товаров низкого ценового сегмента и со скидками. Как пишет во вторник «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen, доля продаж товаров в низком ценовом сегменте в мае выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7%. Продажи товаров в премиальном ценовом сегменте, напротив, упали с 35,8% в среднем по году до 34,4%.
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью НСН объяснил изменения предпочтений россиян.
«По данным Росстата, в апреле по сравнению с прошлым годом падение товарооборота в продовольствии составило 9%, в непродовольственных товарах – 37%, в услугах – 38%. Отчасти повлияла самоизоляция и закрытие магазинов, но самое главное – у людей стало меньше денег», - сказал эксперт.
А тренд на более дешевые товары по акциям в России давно, добавил он.
«Но в период кризисов обостряется конкуренция производителей пищевых продуктов, и, чтобы удержаться на рынке, они снижают издержки. То есть заменяют сырье на более дешевое, молочный жир на пальмовое масло, например. Упрощают технологии, снижают контроль качества. Не говоря уж о том, что нам подсовывают все меньшую тару», - перечислил Шелищ.
Ранее Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что рост цен неизбежен. По его словам, падение курса рубля негативно влияет на цены уже на протяжении нескольких десятилетий.
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