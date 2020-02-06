«Россияне не верят в сказки». Делягин об отказе граждан тратить деньги

«Бедность растет, при этом никакого оптимизма нет, потому что люди понимают, что при нынешней социально-экономической политике у них нет никаких перспектив в жизни. А эта социально-экономическая политика меняться не будет, потому что президента и всех остальных она вполне устраивает. Соответственно, это - снижение уровня жизни в сочетании с глубоким пессимизмом, отсутствием каких-либо приемлемых перспектив. Естественно, что это крайне болезненно сказывается на экономике, потому что у людей нет денег, а у кого они есть, то они никому не верят. Экономика будет продолжать падать, а государство продолжать рассказывать сказки про экономический рост», - сказал Делягин.

Кроме того, по сравнению с 2019 годом на 2% выросло количества людей, которые выступили за идею положить свои средства в банк. Однако, также на 1% выросла популярность у идеи забрать средства из банков.

Ранее в эфире НСН Михаил Делягин и социолог Георгий Фёдоров заявили, что смена правительства в России не приведёт к изменениям в социально-экономической жизни страны.

