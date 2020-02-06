«Россияне не верят в сказки». Делягин об отказе граждан тратить деньги
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН объяснил рекордный показатель экономии россиян бедностью и отсутствием оптимизма.
Согласно результатам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 71% жителей России считают настоящее время неподходящим для покупок и вкладов. Этот показатель стал максимальным за последние пять лет – в 2015 году 55% россиян предпочитали копить деньги, а ни тратить их.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе НСН заявил, что столь существенный рост экономных людей свидетельствует о растущей бедности в России.
«Бедность растет, при этом никакого оптимизма нет, потому что люди понимают, что при нынешней социально-экономической политике у них нет никаких перспектив в жизни. А эта социально-экономическая политика меняться не будет, потому что президента и всех остальных она вполне устраивает. Соответственно, это - снижение уровня жизни в сочетании с глубоким пессимизмом, отсутствием каких-либо приемлемых перспектив. Естественно, что это крайне болезненно сказывается на экономике, потому что у людей нет денег, а у кого они есть, то они никому не верят. Экономика будет продолжать падать, а государство продолжать рассказывать сказки про экономический рост», - сказал Делягин.
Кроме того, по сравнению с 2019 годом на 2% выросло количества людей, которые выступили за идею положить свои средства в банк. Однако, также на 1% выросла популярность у идеи забрать средства из банков.
Ранее в эфире НСН Михаил Делягин и социолог Георгий Фёдоров заявили, что смена правительства в России не приведёт к изменениям в социально-экономической жизни страны.
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