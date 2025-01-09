В РЖД заявили о сокращении объемов погрузки
Погрузка на сети «Российские железные дороги» (РЖД) по итогам прошлого года сократилась в годовом выражении на 4,1% по сравнению с 2023 годом, а в декабре 2024 года — на 1,4% по сравнению с декабрем 2023 года. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте РЖД.
Так, уменьшилась погрузка лома черных металлов (на 18,5%), строительных грузов (на 14,5%), черных металлов (на 9,3%), каменного угля (на 5,4%), цемента (на 4,7%), зерна (на 4,6%), а также марганцевой и железной руды (на 1,2%).
Вместе с тем улучшились показатели отгрузки минеральных и химических удобрений (на 6,2%), коксующегося угля (на 2,3%), а также грузов, не попавших в основные категории, в частности, в контейнерах (на 1,1%).
В целом грузооборот сократился на 4,3%, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 4,9%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что около 30% российских грузовых автоперевозчиков рискуют обанкротиться в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru