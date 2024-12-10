СМИ: Около 30 % грузовых автоперевозчиков могут обанкротиться в 2025 году

По его словам, рентабельность ряда крупных участников рынка ушла в минус на 17%. На это повлиял рост издержек на уровне 11% из-за повышения ключевой ставки Центробанка, ослабления рубля и роста кредитных платежей.

Вместе с тем издание отмечает, что спрос на перевозки падает, а тарифы снизились до 12%. Выжить в подобных условиях могут лишь представители серого бизнеса, которые избегают расходов на налоги и страховые взносы при выдаче зарплат. Как следует из совместного исследования «АвтоГрузЭкс», Ассоциации добросовестных налогоплательщиков «РАДО», ПЭК, DIZI Group и Dentro, серый сегмент рынка автоперевозок уже достиг 65-70%.

Ранее по трассе М-11 («Нева», от Санкт-Петербурга до Москвы) было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. При этом если раньше водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера, то теперь он переместился на пассажирское сидение. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что массовый запуск беспилотных грузовиков поможет в борьбе с дефицитом водителей, который составляет у компаний РФ порядка 60%.

