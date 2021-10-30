Росрыболовство: Дефицита красной икры перед Новым годом не будет

Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в преддверии новогодних праздников не ожидается, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с РИА Новости.

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Как отметил Шестаков, объем вылова лососевых предполагает снижение цен, однако делать прогнозы пока преждевременно.

«К сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля - понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», — подчеркнул глава Росрыболовства.

Шестаков рассказал, что идея регулирования цен на красную икру в РФ не обсуждается. По словам главы Росрыболовства, этот продукт не входит в список социально значимых, и «ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыРоссияРосрыболовство
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