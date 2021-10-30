Росрыболовство: Дефицита красной икры перед Новым годом не будет
Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в преддверии новогодних праздников не ожидается, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с РИА Новости.
Как отметил Шестаков, объем вылова лососевых предполагает снижение цен, однако делать прогнозы пока преждевременно.
«К сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля - понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», — подчеркнул глава Росрыболовства.
Шестаков рассказал, что идея регулирования цен на красную икру в РФ не обсуждается. По словам главы Росрыболовства, этот продукт не входит в список социально значимых, и «ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- В КС готовы рассмотреть жалобы на законодательство об иноагентах
- Европарламент подал в суд на Еврокомиссию
- Шесть человек погибли при пожаре на Чукотке
- Росрыболовство: Дефицита красной икры перед Новым годом не будет
- Россиян предупредили о резкой активизации мошенников в нерабочие дни
- ФСБ изъяла у жительницы Якутии почти 7 кг рассыпного золота
- Американские ученые нашли причину облысения
- Врач предупредил о развитии тяжелой формы коронавируса за 3-5 дней
- Российские фигуристки заняли три первых места в короткой программе Гран-при Канады
- В России создали некопируемый QR-код для борьбы с подделками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru