Росрыболовство: Дефицита красной икры перед Новым годом не будет

Как отметил Шестаков, объем вылова лососевых предполагает снижение цен, однако делать прогнозы пока преждевременно.

«К сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля - понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», — подчеркнул глава Росрыболовства.

Шестаков рассказал, что идея регулирования цен на красную икру в РФ не обсуждается. По словам главы Росрыболовства, этот продукт не входит в список социально значимых, и «ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно».

