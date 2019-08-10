В Русском экономическом обществе заподозрили Ротшильдов в манипуляциях с рейтингом Fitch
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН объяснил, какое отношение Ротшильды имеют к рейтингу России от международного агентства Fitch.
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
В Fitch заявили, что усиление политической структуры России, а также более гибкий обменный курс, приверженность к таргетированию инфляции и разумная фискальная политика помогут стране справиться с повышенным риском санкций. Однако, по мнению экспертов рейтингового агентства, это отразится на внешнем финансировании и инвестициях.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН призвал не доверять данным Fitch и объяснил, с чем связано такое недоверие.
«Нам не стоит слушком много внимания уделять рейтингам трех международных агентств, в том числе и Fitch, статус которых, с моей точки зрения, очень сомнителен. Дело в том, что это частые рейтинговые агентства. Они контролируются в основном Ротшильдами, то есть действуют в интересах хозяев денег – исполняют ту мелодию, которую им заказывают дирижеры», - заявил экономист.
Валентин Катасонов убежден, что для изменения рейтинга России есть причины, в которых заинтересованы богатейшие семьи мира.
«Бизнес делается на раскачке этого рейтинга. Соответственно, капитал то входит, то выходит из страны. Из России активизировался чистый отток капитала. Видимо, дирижерам надо, чтобы капиталы могли еще раз зайти в Россию, еще раз ее пограбить и потом выйти», - сделал вывод эксперт.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова убежден, что Россия должна действовать самостоятельно, не обращая внимания на маркеры заинтересованных иностранных агентств.
«Я бы хотел, чтобы мы как-то дистанцировались от этих рейтингов и обращали внимание на свои внутренние проблемы. Чтобы у нас на это было больше времени, необходимо вести движение над трансграничным движением капитала. И тогда пусть эти дирижеры как угодно машут своими палочками – это не будет влиять на экономическую ситуацию в России», - убежден Катасонов.
Ранее экономисты Руслан Гринберг и Михаил Хазин в эфире НСН рассказали, что вреднее новых антироссийских санкций США.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Русском экономическом обществе заподозрили Ротшильдов в манипуляциях с рейтингом Fitch
- Под Архангельском ЧП на испытаниях «Росатома» привело к гибели пяти человек
- Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом
- Убийца 22 человек в американском Эль-Пасо признался, в кого целился
- Турецкий политик укорил Эрдогана за его позицию по Крыму