В Русском экономическом обществе заподозрили Ротшильдов в манипуляциях с рейтингом Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В Fitch заявили, что усиление политической структуры России, а также более гибкий обменный курс, приверженность к таргетированию инфляции и разумная фискальная политика помогут стране справиться с повышенным риском санкций. Однако, по мнению экспертов рейтингового агентства, это отразится на внешнем финансировании и инвестициях.

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН призвал не доверять данным Fitch и объяснил, с чем связано такое недоверие.

«Нам не стоит слушком много внимания уделять рейтингам трех международных агентств, в том числе и Fitch, статус которых, с моей точки зрения, очень сомнителен. Дело в том, что это частые рейтинговые агентства. Они контролируются в основном Ротшильдами, то есть действуют в интересах хозяев денег – исполняют ту мелодию, которую им заказывают дирижеры», - заявил экономист.