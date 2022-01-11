В Россию начали поставлять колбасу из ДНР

Первая партия колбасных изделий, произведённых в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) была направлена в Россию, сообщает пресс-служба министерства агропромышленности ДНР.

Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР

В сообщении говорится, что экспорт продукции стал возможным «благодаря указу президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В министерстве добавили, что первая экспортная партия колбасных изделий из ДНР была направлена в Ростовскую область РФ.

Ранее в Евросоюзе выразил сожаление в связи с указом Путина о поддержке Донбасса и призвали отменить это решение, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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