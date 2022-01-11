В Россию начали поставлять колбасу из ДНР
Первая партия колбасных изделий, произведённых в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) была направлена в Россию, сообщает пресс-служба министерства агропромышленности ДНР.
В сообщении говорится, что экспорт продукции стал возможным «благодаря указу президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
В министерстве добавили, что первая экспортная партия колбасных изделий из ДНР была направлена в Ростовскую область РФ.
Ранее в Евросоюзе выразил сожаление в связи с указом Путина о поддержке Донбасса и призвали отменить это решение, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Госдума может рассмотреть законопроект о вводе QR-кодов до 1 февраля
- Бывший начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО
- В Россию начали поставлять колбасу из ДНР
- Песков прокомментировал планы Шендеровича уехать из РФ
- «Омикрон»-штамм коронавируса выявили в Молдавии
- Студента из Волгограда оштрафовали на 300 тысяч рублей за реабилитацию нацизма
- Коллеги Прокловой рассказали о состоянии актрисы
- В России утвердили правила господдержки туризма в исторических городах
- Шойгу посоветовал военным не выезжать из страны из-за «Омикрона»
- Песков: готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru