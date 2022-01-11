В Россию начали поставлять колбасу из ДНР

В сообщении говорится, что экспорт продукции стал возможным «благодаря указу президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В министерстве добавили, что первая экспортная партия колбасных изделий из ДНР была направлена в Ростовскую область РФ.

Ранее в Евросоюзе выразил сожаление в связи с указом Путина о поддержке Донбасса и призвали отменить это решение, сообщает RT.

