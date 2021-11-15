Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР), сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, данное решение было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», а также «недопущения дальнейшего снижения уровня жизни населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.
Правительству РФ глава государства поручил в месячный срок принять ряд мер, которые позволят выйти на российские рынки товарам из ДНР и ЛНР, в том числе, об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.
Ранее Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в сфере стратегического планирования в России, сообщает RT.
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