В Россию из Турции поступила вторая партия яиц

Турция 5 января ввезла в Россию вторую партию пищевых куриных яиц, сообщил Россельхознадзор.

По данным ведомства, новая поставка включает 19,36 тонны (316800 штук), товар будет реализован на территории России. Первая аналогичная партия поступила в Россию 3 января.

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Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев утверждал, что яйца из Азербайджана и Турции помогут скорректировать цены на эту продукцию внутри страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря поручил поставить яйца в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ИмпортТурцияЯйца

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