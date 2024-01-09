В Россию из Турции поступила вторая партия яиц
9 января 202412:18
Турция 5 января ввезла в Россию вторую партию пищевых куриных яиц, сообщил Россельхознадзор.
По данным ведомства, новая поставка включает 19,36 тонны (316800 штук), товар будет реализован на территории России. Первая аналогичная партия поступила в Россию 3 января.
Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев утверждал, что яйца из Азербайджана и Турции помогут скорректировать цены на эту продукцию внутри страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря поручил поставить яйца в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru