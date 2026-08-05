«В Ставропольском крае проходили регулярные обработки полей еще месяц-полтора назад. Нашествие саранчи, конечно, опасно, но основной урожай уже убран. Опасность в будущем могут представлять кубышки саранчи, где она откладывает яйца, но для Ставрополья это уже не так страшно. Впрочем, допускаю, что саранча может локально зайти на какие-то бахчевые поля в регионе, но в восточных районах, где яровых культур особо нет, ни кукурузы, ни подсолнечника, колоссальный урон они уже нанести не могут», — сказал Колесников.

Собеседник НСН также пояснил, почему не идет борьба с саранчой в соседних азиатских странах.

«Думаю, что виной всему, скорее всего, человеческая беспечность. Громадные степные просторы там особо никому не нужны. Отмечу, что из азиатских стран зачастую идут и инфекционные заболевания животноводства», — добавил он.

Ранее стало известно, что фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза.

