На Ставрополье заявили, что нашествие саранчи не уничтожит урожай в регионе
Азиатская саранча попадает в Россию из-за беспечности аграриев в сопредельных странах, сказал НСН Сергей Колесников.
Азиатская саранча, уничтожающая урожай в Дагестане, не сможет нанести крупный урон урожаю в соседнем Ставрополье, потому что основной объем урожая уже убран, кроме того, на полях в регионе была выполнена соответствующая обработка. Об этом НСН заявил председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края Сергей Колесников.
Жители Кизлярского района Дагестана поделились видео с нашествием азиатской саранчи, сообщает «Радиоточка НСН». За борьбу с вредителями, прилетевшими с территорий, где запрещена химобработка, взялись местные власти. Они подключили как малую авиацию, так и наземную спецтехнику. По данным СМИ, если химическая обработка полей не сработает, саранча может атаковать другие российские регионы. По словам Колесникова, нашествие саранчи не нанесет существенного ущерба граничащему с Дагестаном Ставропольскому краю.
«В Ставропольском крае проходили регулярные обработки полей еще месяц-полтора назад. Нашествие саранчи, конечно, опасно, но основной урожай уже убран. Опасность в будущем могут представлять кубышки саранчи, где она откладывает яйца, но для Ставрополья это уже не так страшно. Впрочем, допускаю, что саранча может локально зайти на какие-то бахчевые поля в регионе, но в восточных районах, где яровых культур особо нет, ни кукурузы, ни подсолнечника, колоссальный урон они уже нанести не могут», — сказал Колесников.
Собеседник НСН также пояснил, почему не идет борьба с саранчой в соседних азиатских странах.
«Думаю, что виной всему, скорее всего, человеческая беспечность. Громадные степные просторы там особо никому не нужны. Отмечу, что из азиатских стран зачастую идут и инфекционные заболевания животноводства», — добавил он.
Ранее стало известно, что фермеры в США уничтожают урожай салата-латука из-за падения спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза.
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