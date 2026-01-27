В России собрали 140 млн тонн зерна по итогам 2025 года

Аграрии России по итогам 2025 года собрали около 140 млн тонн зерна. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на выставке Gulfood в Дубае.

«Наши объемы производства зерновых составили порядка 140, около 140 миллионов тонн», - цитирует РИА Новости главу Минсельхоза.

Лут уточнила, что 91 млн тонн от общего объема приходится на пшеницу.

Ранее Российский зерновой союз сообщил о сокращении экспорта основных видов российских зерновых культур, он упал на 17,6%. Главной причиной снижения называют острую конкуренцию на мировом рынке. Президент РЗС Аркадий Злочевский в интервью НСН заявил, что сокращение экспорта зерновых из РФ не повлияет на внутренние цены.

