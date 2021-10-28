В российских магазинах подешевели морковь и яблоки
Морковь, лук, капуста и яблоки подешевели в российских магазинах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Росстат.
Цены уменьшились с 19 по 25 октября по сравнению с предыдущей неделей. Белокочанная капуста стала доступнее на 0,07%, репчатый лук — на 0,66%, морковь — на 0,13%, а яблоки подешевели на 1,12%.
При этом стоимость некоторой плодоовощной продукции увеличилась в среднем на 1,8%. Так, подорожал картофель, огурцы и помидоры.
Всего с начала года картофель подорожал на 47,26%, капуста — на 86,27%, а морковь стала дороже на 30,72%.
Ранее производители круп в России предупредили торговые сети о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru