В российских магазинах подешевели морковь и яблоки

Цены уменьшились с 19 по 25 октября по сравнению с предыдущей неделей. Белокочанная капуста стала доступнее на 0,07%, репчатый лук — на 0,66%, морковь — на 0,13%, а яблоки подешевели на 1,12%.

При этом стоимость некоторой плодоовощной продукции увеличилась в среднем на 1,8%. Так, подорожал картофель, огурцы и помидоры.

Всего с начала года картофель подорожал на 47,26%, капуста — на 86,27%, а морковь стала дороже на 30,72%.

Ранее производители круп в России предупредили торговые сети о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья.

