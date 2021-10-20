Официальная инфляция в РФ в годовом выражении взлетела до 7,8%

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,79 %, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Согласно её данным, за неделю с 12 по 18 октября цены прибавили 0,26% по сравнению с ростом в 0,22% в предыдущую семидневку.

Недельная инфляция взлетела после небольшого замедления в преддверии заседания совета директоров Центробанка по кдючевой ставке, которое назначено на 22 октября. Темпы роста цен на уровне почти в 0,3% значительно превышают нормальные показатели. Традиционно в октябре в России инфляция составляет порядка 0,1% в неделю.