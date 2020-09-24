В России ждут роста числа просроченных кредитов

По мнению главы департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, рост просроченных кредитов в четвертом квартале будет выше среднемесячного результата июля-августа примерно на 10%, пишет «Свободная пресса».

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин накануне рассказал в эфире НСН, что никаких массовых банкротств в России не ожидается.

«У нас нет информации о массовых банкротствах. Нам нужно, пока есть время, просмотреть и разъяснить, как будут считаться требования. У нас есть время до конца марта. У нас нет обращений, что кто-то будет банкротиться», - прокомментировал он заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова о системной проблеме с выдачей льготных кредитов для бизнеса, ставка по которым была привязана к сохранению штата сотрудников.

