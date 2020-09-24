В России ждут роста числа просроченных кредитов
Всплеск числа просроченных кредитов ожидается в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщили эксперты в сфере кредитования.
Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин пояснил, что у большинства заемщиков льготный период завершится в сентябре—октябре, передает РБК. После он прогнозирует рост просрочки ускоренными темпами за счет тех граждан, которые не смогли восстановить платежеспособность, отмечает Ura.ru.
По мнению главы департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, рост просроченных кредитов в четвертом квартале будет выше среднемесячного результата июля-августа примерно на 10%, пишет «Свободная пресса».
Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин накануне рассказал в эфире НСН, что никаких массовых банкротств в России не ожидается.
«У нас нет информации о массовых банкротствах. Нам нужно, пока есть время, просмотреть и разъяснить, как будут считаться требования. У нас есть время до конца марта. У нас нет обращений, что кто-то будет банкротиться», - прокомментировал он заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова о системной проблеме с выдачей льготных кредитов для бизнеса, ставка по которым была привязана к сохранению штата сотрудников.
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