В России ждут роста числа просроченных кредитов

Всплеск числа просроченных кредитов ожидается в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщили эксперты в сфере кредитования.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин пояснил, что у большинства заемщиков льготный период завершится в сентябре—октябре, передает РБК. После он прогнозирует рост просрочки ускоренными темпами за счет тех граждан, которые не смогли восстановить платежеспособность, отмечает Ura.ru.

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По мнению главы департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, рост просроченных кредитов в четвертом квартале будет выше среднемесячного результата июля-августа примерно на 10%, пишет «Свободная пресса».

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин накануне рассказал в эфире НСН, что никаких массовых банкротств в России не ожидается.

«У нас нет информации о массовых банкротствах. Нам нужно, пока есть время, просмотреть и разъяснить, как будут считаться требования. У нас есть время до конца марта. У нас нет обращений, что кто-то будет банкротиться», - прокомментировал он заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова о системной проблеме с выдачей льготных кредитов для бизнеса, ставка по которым была привязана к сохранению штата сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Кредиты
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