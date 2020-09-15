Экономист призвал контролировать использование субсидий по ипотеке многодетными семьями
Первый проректор НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказал, почему Минфин идет на риски с госсредствами касательно софинансирования ипотеки для многодетных семей.
Правительство России рассмотрит законопроект, который призван уточнить цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс рублей. Документ в правительство уже внес Минфин РФ. Планируется распространить программу на кредиты для строительства индивидуального жилого дома, на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства. Также мерой поддержки можно воспользоваться для покупки доли или долей в праве общей собственности на жилое помещение.
Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в беседе с НСН поддержал инициативу Минфина по расширению возможностей применения госпрограммы.
«Есть общее правило – чем больше мы заботимся о надежности инвестиций, тем больше эти инвестиции ограничиваем. Всем известно, что неприятная высокая процентная ставка по кредиту нужна банкам, потому что они не хотят рисковать. То же самое и здесь. Разумеется, это решение создает некоторые риски. Но для огромной части наших молодых семей в существующих условиях ипотека недоступна, а жилищные условия улучшать надо.
Лучше всего было бы, если государство просто напрямую раздавало бы квартиры – само оплатило и само выдало. Это было бы без риска, но требовало бы гигантских денег. Государство не готово пойти на такое лобовое решение, но на какие-то риски, где-то немного потерять, но все-таки расширить для людей возможности улучшить жилищные условия, оно пошло. Это компромиссное решение», - объяснил свою позицию Якобсон.
При этом экономист призвал ввести тщательный мониторинг чистоты сделок властями при одобрении использования этих денег.
«Здесь нельзя просто ограничиться принятием такого рода решения. Безусловно, нужен мониторинг, безусловно, нужны стимулы целевого использования средств, непременно, нужно противодействовать всяким нежелательным теневым недобросовестным схемам. Решение все это предполагает. Насколько это подготовлено, я не знаю. Но подготовить и реализовывать надо», - заключил собеседник НСН.
Принятие документа даст возможность гражданам, которые ранее не могли использовать данную программу из-за того, что цели, указанные в кредитном договоре не попадали под ее условия, теперь смогут это сделать, уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев, слова которого приводятся в пресс-релизе Минфина.
Ранее НСН сообщала, что депутат Госдумы Елена Строкова предложила снизить ипотечную ставку для семейных пар, которые усыновили ребёнка из детского дома. С такой инициативой она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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