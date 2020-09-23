Бизнесмены не ждут массовых банкротств из-за льготных кредитов
Президент «Опоры России» рассказал НСН, какая поддержка необходима малому и среднему бизнесу в России.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о системной проблеме с выдачей льготных кредитов для бизнеса, ставка по которым была привязана к сохранению штата сотрудников. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем бизнес-омбудсмен предупредил, что ситуация может обернуться массовыми банкротствами предпринимателей.
Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал в эфире НСН, что никаких массовых банкротств в России не ожидается.
«У нас нет информации о массовых банкротствах. Нам нужно, пока есть время, просмотреть и разъяснить, как будут считаться требования. У нас есть время до конца марта. У нас нет обращений, что кто-то будет банкротиться», - сказал он.
Он также призвал Минфин и Минэкономразвития дать четкие и глубокие разъяснения, связанные с оформлением трудовых отношений и отпусков.
В России с 1 июня начали выдавать льготные кредиты бизнесу из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей сроком на 1 год по ставке 2% годовых при условии сохранения в компании 90% занятых.
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