В России запретили вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года
Российский кабмин временно запретил вывозить рис и рисовую крупу за границу. Ограничение действует до 31 декабря 2023 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы», — говорится на правительственном сайте.
Ограничения на вывоз продукции не касаются государств — членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии, отмечает RT.
Рис и рисовую крупу разрешают вывозить за пределы России при оказании гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.
Ранее Министерство сельского хозяйства предлложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года. Впервые временный запрет на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был введён 30 июня 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru