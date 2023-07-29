В России запретили вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года

Российский кабмин временно запретил вывозить рис и рисовую крупу за границу. Ограничение действует до 31 декабря 2023 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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«В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы», — говорится на правительственном сайте.

Ограничения на вывоз продукции не касаются государств — членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии, отмечает RT.

Рис и рисовую крупу разрешают вывозить за пределы России при оказании гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее Министерство сельского хозяйства предлложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года. Впервые временный запрет на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был введён 30 июня 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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