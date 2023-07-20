Индия ввела запрет на экспорт большинства сортов белого риса
Власти Индии запретили экспорт белого риса, отличного от басмати, сообщает пресс-служба Генерального директората внешней торговли страны (DGFT).
Отмечается, что запрет вводится с целью остановить рост цен на рис на внутреннем рынке, которые с начала 2023 года выросли на 15%.
«Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный)... изменена с свободной на запрещённую», — указали в DGFT.
В ведомстве добавили, что экспорт риса возможен в случае, если отгрузка началась до объявления запрета, а также на основании специальных разрешений индийского правительства.
Ранее Министерство сельского хозяйства РФ предложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тариф системы «Платон» могут повысить с 1 февраля 2024 года
- США ввели санкции против «дочек» «Росатома»
- Индия ввела запрет на экспорт большинства сортов белого риса
- Иосиф Пригожин оценил санкции Канады против него
- Владимир Путин приехал в Мурманск
- Канада ввела санкции против Сытого
- В крымском парке «Тайган» родились два редких белых львенка
- Во Франции заявили о праве уклонистов из России на статус беженца
- Силовикам и сотрудникам ЧОП разрешили сбивать любые беспилотники
- Кулеба заявил, что Украина готова рисковать ради вывоза зерна по морю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru