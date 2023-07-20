Индия ввела запрет на экспорт большинства сортов белого риса

Власти Индии запретили экспорт белого риса, отличного от басмати, сообщает пресс-служба Генерального директората внешней торговли страны (DGFT).

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Отмечается, что запрет вводится с целью остановить рост цен на рис на внутреннем рынке, которые с начала 2023 года выросли на 15%.

«Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный)... изменена с свободной на запрещённую», — указали в DGFT.

В ведомстве добавили, что экспорт риса возможен в случае, если отгрузка началась до объявления запрета, а также на основании специальных разрешений индийского правительства.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ предложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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