Bloomberg: Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж
Россия в апреле сократит экспорт дизельного топлива из трех крупнейших портов на Черном и Балтийском морях, пишет Bloomberg.
По информации агентства, экспорт сократится на 21% и составит около 569 тысяч баррелей дизеля в сутки. В марта объемы превышали 720 тысяч баррелей.
Ранее вице-премьер Александр Новак утверждал, что власти на намерены повторно запрещать поставки дизеля за рубеж. Он отметил, что топлива в РФ в два раза больше, чем нужно для внутреннего рынка.
В конце февраля правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина. Мера будет действовать до 31 августа 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru