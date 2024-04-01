Bloomberg: Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж

По информации агентства, экспорт сократится на 21% и составит около 569 тысяч баррелей дизеля в сутки. В марта объемы превышали 720 тысяч баррелей.

Ранее вице-премьер Александр Новак утверждал, что власти на намерены повторно запрещать поставки дизеля за рубеж. Он отметил, что топлива в РФ в два раза больше, чем нужно для внутреннего рынка.

В конце февраля правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина. Мера будет действовать до 31 августа 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

