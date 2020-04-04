В России запретили банкротство
Правительство РФ ввело временный запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.
Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов и Центральному банку РФ отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве. Речь идет о задолжавших бюджетам или органам исполнительной власти субъектов РФ, а также кредитным организациям, в случаях, если дело о банкротстве не было возбуждено ранее.
Кроме того, подобное поручение было дано и Федеральной налоговой службе с упоминанием об обязательной отсрочки для организаций в сфере туризма и авиаперевозок.
В документе также указано, что в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» вносятся доработки, связанные с упрощением бесплатной процедуры урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов, у которых не хватает средств для выпла по кредитам и долгам.
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