В России закроются три сахарных завода
Сразу три российских сахарных завода остановят производство в этом году, сообщают «Ведомости». Это Мелеузовский завод в Башкирии, Нурлатский завод в Татарстане и Товарковский завод в Тульской области.
Их суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. В сезоне 2019/20 они переработали один миллион тонн сахарной свеклы, на них приходится 2% производства сахара в России, отмечается в материале.
По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, заводы не могут поддерживать необходимый уровень рентабельности из-за низкого уровня цен на сахар в последние годы. Производство сахара в 2016-2017 годах превысило внутренне потребление, мировые цены на сахар упали, что привело к накоплению нераспроданных остатков и снижению внутренних цен. К началу февраля 2019 года оптовая цена на сахар в России была на 40% меньше, чем год назад, отмечали в Минсельхозе.
Между тем, рыночные цены на сахар в мире начали расти. С начала 2020 года рост составил 18%, и в феврале цены на сахар на глобальном рынке побили трёхлетний максимум, пишет RT. В мире увеличивается дефицит этого товара, объясняли эксперты.
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