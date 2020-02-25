В России закроются три сахарных завода

Их суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. В сезоне 2019/20 они переработали один миллион тонн сахарной свеклы, на них приходится 2% производства сахара в России, отмечается в материале.

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, заводы не могут поддерживать необходимый уровень рентабельности из-за низкого уровня цен на сахар в последние годы. Производство сахара в 2016-2017 годах превысило внутренне потребление, мировые цены на сахар упали, что привело к накоплению нераспроданных остатков и снижению внутренних цен. К началу февраля 2019 года оптовая цена на сахар в России была на 40% меньше, чем год назад, отмечали в Минсельхозе.

Между тем, рыночные цены на сахар в мире начали расти. С начала 2020 года рост составил 18%, и в феврале цены на сахар на глобальном рынке побили трёхлетний максимум, пишет RT. В мире увеличивается дефицит этого товара, объясняли эксперты.

