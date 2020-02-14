Лукашенко: «Сахарные»директора готовы грузить навоз вместо тюрьмы

14 февраля 202020:45

Задержанные в Белоруссии по обвинению в коррупции директора всех четырёх сахарных заводов уже признали свою вину и готовы грузить навоз в колхозе ради того, чтобы не отправиться за решётку. Об этом президент республики Александр Лукашенко рассказал во время встречи с рабочими целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске.

«Сидят сейчас и просятся: «отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Я говорю: мы вилами навоз уже не грузим, поэтому сидите!», - цитирует белорусского лидера государственное агентство БелТа.

«Никакой политики». Политолог о задержании белорусских директоров заводов

Директоров всех белорусских сахарных заводов задержал Комитет госбезопасности республики. По версии следствия, они якобы поставляли в Россию сахар по заниженным ценам, а вырученные средства делили между собой. На днях по государственному телеканалу Белоруссии показали сюжет «Сахарная мафия».

По словам Лукашенко, задержанные «признались, где воровали» и уже «всё поотдавали». При этом президент подчеркнул, что директора сами себя посадили в тюрьму: «Я постоянно говорю: не трогай чужое!».

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Фото: belta.by
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