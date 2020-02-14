Лукашенко: «Сахарные»директора готовы грузить навоз вместо тюрьмы

Задержанные в Белоруссии по обвинению в коррупции директора всех четырёх сахарных заводов уже признали свою вину и готовы грузить навоз в колхозе ради того, чтобы не отправиться за решётку. Об этом президент республики Александр Лукашенко рассказал во время встречи с рабочими целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске.

«Сидят сейчас и просятся: «отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить». Я говорю: мы вилами навоз уже не грузим, поэтому сидите!», - цитирует белорусского лидера государственное агентство БелТа.