В России зафиксирован резкий скачок оптовых цен на гречку
Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
Так, гречка за неделю подорожала сразу на 6 665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. Неделей ранее рост был значительно ниже - на тысячу рублей. Добавим, средняя оптовая цена гречки в марте составила чуть более 49 тысяч, а в апреле прошлого года — 21 тысячу 654 рубля за тонну.
Отмечается, что существенно подорожало и пшено - на 3 800 рублей, до 31 415 рублей за тонну. На предыдущей неделе рост составил 1 700 рублей.
Между тем, в конце марта НСН писала, что цены на гречку и рис, резко взлетевшие в середине прошлого месяца на фоне ажиотажного спроса, в его конце снизились. ОБ этом сообщили в компании «ПроЗерно». По мнению экспертов, это говорит о снижении «панических настроений» в обществе. Но россияне уже успели скупить гречку и другие крупы «про запас» за несколько прошедших недель.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в эфире НСН как в условиях самоизоляции сочетать правильное питание и двигательную активность, не увеличив при этом вес тела.
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