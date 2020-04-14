В России зафиксирован резкий скачок оптовых цен на гречку

Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные мониторинга компании «ПроЗерно».

Так, гречка за неделю подорожала сразу на 6 665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. Неделей ранее рост был значительно ниже - на тысячу рублей. Добавим, средняя оптовая цена гречки в марте составила чуть более 49 тысяч, а в апреле прошлого года — 21 тысячу 654 рубля за тонну.

Отмечается, что существенно подорожало и пшено - на 3 800 рублей, до 31 415 рублей за тонну. На предыдущей неделе рост составил 1 700 рублей.