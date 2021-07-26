В России предложили продавать «красивые» автомобильные номера на аукционах

Законопроект о проведении аукционов по продаже государственных номеров особой серии для транспортных средств внесен в Госдуму. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Автором проекта стал член фракции ЛДПР Александр Шерин.

Согласно документу, номера особой серии состоят из одинаковых букв или цифр, либо включают два ноля или один ноль с левой стороны с повторением в серии кода региона.

Граждане и юрлица смогут резервировать такие знаки «на открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов» в соответствии с Гражданским кодексом РФ. При этом номера особой серии нельзя будет использовать на государственном или муниципальном транспорте, также запрещено будет перепродавать их.

Организацией и проведением аукционов с «красивыми» номерами будет заниматься Госавтоинспекция. Согласно законопроекту, «входной билет» на аукцион обойдется в 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств, таким же будет минимальное ценовое предложение за номер особой серии.

Полученные от продажи «красивых» номеров доходы предлагается направлять «в дорожный фонд того субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков».

