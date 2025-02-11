В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год

Причиной такого положения вещей стал рост расходов на 73,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,377 триллиона рублей. Доходы при этом увеличились всего на 12%.

Президент Владимир Путин в декабре подписал закон, который устанавливает федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Согласно изменениям, в 2025 году доходы бюджета РФ составят 40,296 триллионов рублей, расходы — 41,469 триллиона. При этом в 2026-м году доходы должны увеличиться до 41,841 триллиона рублей, расходы — до 44,022 триллионов, а в 2027-м — доходы и расходы до 43,154 триллиона и 45,915 триллионов рублей соответственно.

Отмечается, что в 2025 году дефицит бюджета в РФ составит 0,5% ВВП, в 2026 году — 0,9%, в 2027-м — 1,1%. Основными источниками для финансирования дефицита бюджета будут являться внутренние государственные заимствования, передает «Радиоточка НСН».

