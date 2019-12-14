В России взлетели цены на яблоки

В России резко выросла оптовая цена на яблоки. РБК со ссылкой на консалтинговую группу «НЭО Центр» привел сравнительные данные по стоимости фруктов 2018 и 2019 года.

Аналитики отметили, что рост цен на яблоки в 2019 году начался раньше обычного – с середины сезона вместо стандартного увеличения стоимости фруктов в ноябре. Разница оптовых цен за килограмм яблок в 2018 и 2019 годах колебалась от 6% в августе до 30 % в ноябре процентов (50,9 рубля).