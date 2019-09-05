Евросоюз наложил временное эмбарго на ввоз украинских фруктов и овощей
Европейский союз ввел временное ограничение на поставку некоторых фруктов и овощей из Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что эмбарго введено в связи с вступлением в силу законодательного акта, направленного на защиту союзных государств от вредителей. Акт распространяется на сезонные продукты – фрукты и овощи, в частности, на яблоки, груши, помидоры, перцы и ряд других овощей.
Начиная с 1 сентября странам, не входящим в Евросоюз, необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие в продукции вредителей. Как пишет агентство, Украина уже направила в ЕС соответствующие документы, однако неизвестно, как долго продлится процедура их рассмотрения.
По информации РИА, потери только экспортеров яблок могут составить до $5 млн.
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