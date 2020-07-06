Россиянам разрешат покупать валюту по водительскому удостоверению

Минэкономразвития, Центробанк и Росфинмониторинг прорабатывают инициативу, которая разрешит упрощённую идентификацию для получения ряда банковских услуг. Как пишут «Известия», в таких случаях вместо паспорта можно будет предъявить водительское удостоверение.

Предполагается, что по водительским правам можно будет купить или продать валюту на сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей, перевести средства без открытия счёта, отправить или получить почтовый перевод на сумму до 15 тысяч рублей.

По мнению экспертов, расширять список услуг, предоставляемых банками по водительскому удостоверению, не следует: проверить подлинность этого документа сложнее, чем паспорта.

Водительские права раньше уже использовались для упрощённой идентификации, если у операции не было признаков отмывания денег или финансирования терроризма. Согласно нормам «антиотмывочного» законодательства, банк должен идентифицировать личность новых клиентов по паспорту. Россияне могут получить услуги без подтверждающего документа и дистанционно, если сдали слепки лица и запись голоса в биометрическую систему.

