В России выросло производство яиц
Куриных яиц в России в 2023 году было получено 38,056 млрд штук. Как говорится в материалах Росстата, это на 1,8% больше, чем за 12 месяцев 2022 года.
Также в ведомстве указали, что на 3,1% выросло производство скота и птицы на убой в живом весе (до 13,29 млн тонн), а валовый надой молока составил 20,05 млн тонн (+5,6%).
Кроме того, в Росстате подсчитали, что поголовье крупного рогатого скота на конец 2023 года составило 7,774 млн, что на 2% меньше, чем в 2022 году. Поголовье птицы по итогам прошлого года сократилось на 0,9% - до 464,928 млн. Свиней же стало больше на 3% - 26,378 млн голов.
Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия по итогам прошлого года стала первой в мире по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru