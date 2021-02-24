В России выросло потребление водки

Потребление легальной водки в 2020 году на душу населения увеличилось на 2%, до 4,9 литра. Об этом говорится в докладе Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия».

Лидерами по потреблению водки на душу населения стали Сахалин — 12,4 л (+2%), Магаданская область — 11,6 л (+2%), Коми — 11,2 л (+3%), Карелия — 9,8 л (без изменений); Чукотка — 9,4 л (-6%).

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Топ-5 остается стабильным из года в год. Эксперты объясняют это тем, что речь идет об отдаленных территориях страны, куда довезти нелегально произведенную продукцию сложно и не выгодно.

По данным издания, в прошлом году легальное производство водки снизилось на 4,9%, а ее продажи через ЕГАИС, напротив, увеличились на 2%. Отмечается, что это связано с теми, что из-за пандемии были прикрыты каналы, через которые обычно нелегально продают легальную водку. В результате часть легальной водки была продана законно.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкоголь крепче 15%. По его мнению, он должен продаваться только в специализированных торговых точках, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
ТЕГИ:АлкогольВодка
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