В России выросло потребление водки
Потребление легальной водки в 2020 году на душу населения увеличилось на 2%, до 4,9 литра. Об этом говорится в докладе Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия».
Лидерами по потреблению водки на душу населения стали Сахалин — 12,4 л (+2%), Магаданская область — 11,6 л (+2%), Коми — 11,2 л (+3%), Карелия — 9,8 л (без изменений); Чукотка — 9,4 л (-6%).
Топ-5 остается стабильным из года в год. Эксперты объясняют это тем, что речь идет об отдаленных территориях страны, куда довезти нелегально произведенную продукцию сложно и не выгодно.
По данным издания, в прошлом году легальное производство водки снизилось на 4,9%, а ее продажи через ЕГАИС, напротив, увеличились на 2%. Отмечается, что это связано с теми, что из-за пандемии были прикрыты каналы, через которые обычно нелегально продают легальную водку. В результате часть легальной водки была продана законно.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкоголь крепче 15%. По его мнению, он должен продаваться только в специализированных торговых точках, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- В России выросло потребление водки
- Подозреваемый в попытке ограбить банк задержан в Петербурге
- Почтальон в Новосибирске получила условный срок за хищение пенсий ветеранам
- В Госдуме предложили ввести новый вид пособия для бедных семей
- Президент Киргизии вылетел в Москву с первым официальным визитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru