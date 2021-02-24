В России выросло потребление водки

Топ-5 остается стабильным из года в год. Эксперты объясняют это тем, что речь идет об отдаленных территориях страны, куда довезти нелегально произведенную продукцию сложно и не выгодно.

По данным издания, в прошлом году легальное производство водки снизилось на 4,9%, а ее продажи через ЕГАИС, напротив, увеличились на 2%. Отмечается, что это связано с теми, что из-за пандемии были прикрыты каналы, через которые обычно нелегально продают легальную водку. В результате часть легальной водки была продана законно.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкоголь крепче 15%. По его мнению, он должен продаваться только в специализированных торговых точках, передает RT.

