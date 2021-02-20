В МВД России разработали регламент доставления пьяных в вытрезвители

Министерство внутренних дел РФ разработало порядок доставления граждан в состоянии опьянения в медвытрезвители и полицейские подразделения. Проект приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав пояснил условия доставки пьяных в вытрезвители

В документе содержатся нормы, регламентирующие оказание полицейскими помощи «лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Госдума в декабре приняла закон о восстановлении системы медицинских вытрезвителей в РФ. Согласно документу, сотрудники полиции получат полномочия доставлять пьяных в вытрезвители на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Регионы будут самостоятельно принимать решение о создании медвытрезвителей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольПолицияМВД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры