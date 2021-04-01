В России выросли цены на электронику

Цены на электронику в России за прошлый год уже выросли на 20 процентов, отмечает издание.

По данным компании GfK, компьютер в среднем стоит 730 долларов (54,3 тысячи рублей), что примерно на 20 процентов больше, чем годом ранее. Подорожание связано с дефицитом комплектующих для производства техники. Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко пояснил, что в прошлом году цены на ПК начали расти из-за ажиотажного спроса на них. Кроме того, из-за пандемии разрушились цепочки поставок комплектующих – некоторые производящие их предприятия закрылись.

В феврале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что электроника в России в 2021 году подорожает до 50% в зависимости от сегмента.

