Электроника в России может подорожать на 50 процентов
Электроника в России в 2021 году подорожает до 50% в зависимости от сегмента. Такой прогноз сделал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, сейчас закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10—15%. Проблемы с логистикой добавляют еще 2—3% к цене. В результате электроника может стать дороже от 10 до 40% в течение года. Больше всего, по словам Муртазина, вырастет стоимость ноутбуков — до 40—50%, пишут «Известия».
Специалист пояснил, что главными причинами роста цен становятся глобальный дефицит компонентов, проблемы с логистикой и санкции США, введенные в отношении Китая.
Муртазин отметил, что стоимость электроники с начала нынешнего года уже выросла на 5—20%, передает Ura.ru.
Специалисты отмечают, что рост цен на смартфоны еще сдерживают крупные производители, но новые модели могут подорожать уже во второй половине марта или в апреле.
Ранее технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев сообщил, что стоимость смартфонов, планшетов и другой бытовой электроники российского производства может вырасти на 20-30%, а, возможно, на 50%.
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