Электроника в России может подорожать на 50 процентов

Электроника в России в 2021 году подорожает до 50% в зависимости от сегмента. Такой прогноз сделал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, сейчас закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10—15%. Проблемы с логистикой добавляют еще 2—3% к цене. В результате электроника может стать дороже от 10 до 40% в течение года. Больше всего, по словам Муртазина, вырастет стоимость ноутбуков — до 40—50%, пишут «Известия».