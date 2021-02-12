В России выросли цены на бананы

В торговых сетях России выросли цены на бананы, пишет «Коммерсант».

Это связано с неурожаем в Эквадоре, который является их основным поставщиком на российский рынок. Импортеры не могут обеспечить необходимыми объемами, как из-за дефицита поставок, так и традиционно высоким сезонным спросом. Как следствие, из-за нехватки бананов в магазинах подскочили цены.

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Оптовые цены увеличились с 60 до 82 рубля за килограмм. Отмечается, что в Эквадоре из-за непогоды снизился сбор урожая. Кроме того, из-за активности вулкана Сангай пострадали многие плантации.

Бананы в российских магазинах из-за неурожая в Эквадоре не закончатся, поставки идут из многих стран, заверили РИА Новости в ассоциации ретейлеров.

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ФОТО: pixabay.com
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