СМИ: бананы в российских магазинах не закончатся

Бананы в российских магазинах из-за неурожая в Эквадоре не закончатся, поставки идут из многих стран, заверили РИА Новости в ассоциации ретейлеров.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские торговые сети начали испытывать сложности при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре. Другими причинами стали неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос. На ситуацию сказывается и то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.

При этом ретейлеры заверили издание, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель, а роста цен на бананы не предвидится.

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ФОТО: РИА Новости
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