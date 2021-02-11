СМИ: бананы в российских магазинах не закончатся
Бананы в российских магазинах из-за неурожая в Эквадоре не закончатся, поставки идут из многих стран, заверили РИА Новости в ассоциации ретейлеров.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские торговые сети начали испытывать сложности при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре. Другими причинами стали неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос. На ситуацию сказывается и то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.
При этом ретейлеры заверили издание, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель, а роста цен на бананы не предвидится.
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