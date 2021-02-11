СМИ: бананы в российских магазинах не закончатся

Бананы в российских магазинах из-за неурожая в Эквадоре не закончатся, поставки идут из многих стран, заверили РИА Новости в ассоциации ретейлеров.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские торговые сети начали испытывать сложности при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре. Другими причинами стали неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос. На ситуацию сказывается и то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами.

При этом ретейлеры заверили издание, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель, а роста цен на бананы не предвидится.

