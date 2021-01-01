В России выросли МРОТ и прожиточный минимум
В России увеличились МРОТ и прожиточный минимум. Соответствующий закон об их новой методике расчета вступил в силу с 1 января 2021 года.
Согласно документу, МРОТ составит 12 792 рублей в месяц, прожиточный минимум — 11 653 рубля с начала года.
В дальнейшем МРОТ составит 42% от медианной зарплаты по России. Соотношение прожиточного минимума на душу населения по России к медианному доходу составит 44,2%, пишет Газета. ru.
В Минфине считают, что новый закон позволит улучшить материальное положение россиян, потому что МРОТ и прожиточный минимум будут превышать инфляцию. Также ожидается, что нововведение приведет к росту пенсий, отмечает РИА Новости.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объясняла, почему требования о размере зарплаты могут не соблюдаться.
«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская, добавив, что контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.
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