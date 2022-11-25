В России вырос спрос на отечественные лимонады

После начала спецоперации многие иностранные компании объявили о прекращении бизнес-операций в России, некоторые производители перестали выпускать на российском рынке продукцию отдельных брендов.

Например, в июне было объявлено о прекращении производства и продажи Coca-Cola в России: сейчас этот напитокв оригинальной упаковке поставляет только Иран. При этом производитель заменил Sprite и Fanta лимонадами «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange», а российский производитель «Очаково» выпустил свои аналоги, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

