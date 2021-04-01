В России вводится единая минимальная цена на сигареты

С 1 апреля пачка сигарет в России должна стоить как минимум 108 рублей, сообщает телеканал «360».

Эксперт заявил о бесполезности «противопожарных» требований к сигаретам

Закон об этом был подписан в декабре 2020 года. Стоимость пачки сигарет будет формироваться из минимальной ставки акциза на единицу упаковки, повышающего коэффициента и налога на добавленную стоимость.

При этом сигареты, которые поступили в продажу до 1 апреля, в цене не вырастут. Их можно будет продавать по старым ценникам до 1 июля.

МЧС России ведет работу с Минздравом по утверждению новых требований к сигаретам, которые, как ожидается, будут самостоятельно затухать, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

Чтобы сигареты были самозатухающими, необходимо в сигаретную бумагу вставлять приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Сигареты
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