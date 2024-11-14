Экономист: К Новому году красная икра будет стоить 13 тысяч рублей

По ее словам, к новогодним праздникам цена за килограмм может увеличиться до 13 тысяч рублей. Подорожание деликатеса эксперт объяснила инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с 2023 годом. С начала года цены на красную икру выросли на 15%, и это не предел.

Суворова отметила, что сейчас цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей.

Раньше цены на красную икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей за килограмм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

