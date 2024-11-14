Экономист: К Новому году красная икра будет стоить 13 тысяч рублей
Ажиотажный спрос на красную икру увеличивает ее стоимость, и без того растущую с начала осени, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяны Суворовой.
По ее словам, к новогодним праздникам цена за килограмм может увеличиться до 13 тысяч рублей. Подорожание деликатеса эксперт объяснила инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с 2023 годом. С начала года цены на красную икру выросли на 15%, и это не предел.
Суворова отметила, что сейчас цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей.
Раньше цены на красную икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей за килограмм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Европейские союзники ожидают потерю Киевом части территорий
- На Украине пообещали продолжить мобилизацию в 2025 году
- Экономист: К Новому году красная икра будет стоить 13 тысяч рублей
- СМИ: Встреча Байдена и Трампа продлилась два часа
- НАТО: Украина проигрывает на фронте России
- Между Крымом и Запорожской областью приостановлены ж/д перевозки
- «Локомотив» выступил с заявлением в связи с интервью Артема Дзюбы
- СМИ: Окружение Трампа возмущено поведением Маска
- Самовольно покинувшие часть в Коченево военные ее разгромили
- СМИ: В Москве повысят ставки транспортного налога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru