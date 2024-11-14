Экономист: К Новому году красная икра будет стоить 13 тысяч рублей

Ажиотажный спрос на красную икру увеличивает ее стоимость, и без того растущую с начала осени, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяны Суворовой.

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По ее словам, к новогодним праздникам цена за килограмм может увеличиться до 13 тысяч рублей. Подорожание деликатеса эксперт объяснила инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с 2023 годом. С начала года цены на красную икру выросли на 15%, и это не предел.

Суворова отметила, что сейчас цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей.

Раньше цены на красную икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей за килограмм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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